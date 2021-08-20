Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки ответил на слова о проблемах в МГУ

Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет Алисы Тепляковой заявил, что у дочери не будет проблем в МГУ

У сдавшей Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет школьницы Алисы Тепляковой не будет проблем с учебой в Московском государственном университете (МГУ) имени Ломоносова, уверен ее отец Евгений Тепляков. Так в разговоре с «Лентой.ру» он ответил на слова директора фонда «Национальные ресурсы образования» (НРО) Татьяны Половковой.

Ранее Половкова заявила, что ребенку «будет очень сложно среди студентов», поскольку у нее должен быть подходящий по возрасту круг общения. Она подчеркнула, что в школьную программу, которую освоила девочка, входят не только требования ЕГЭ.

«Вопросы обучения в институте не имеют никакого отношения к кругу общения. Что она должна делать среди студентов? Пить с ними вместе? Что ей будет сложно делать среди студентов? Она идет в МГУ учиться. Учиться! Социализация у нее по возрасту. Поэтому я не вижу проблемы», — заявил Евгений Тепляков.

Он согласился, что в школьную программу входят требования не только единого госэкзамена, но при этом подчеркнул: его дочь полностью закрыла школьную программу. «Мы не только сдали ЕГЭ, мы полностью аттестованы по всей школьной программе. Круг общения не входит в школьную программу никаким образом», — добавил отец девочки.

Кроме того, Тепляков сказал, что уже оплатил обучение дочери в МГУ и для семьи финансово это было не сложно.

17 июля на сайте центральной приемной комиссии университета были опубликованы списки поступивших на бюджетное отделение факультета психологии. Имя Алисы Тепляковой в них отсутствовало. В пресс-службе факультета психологии МГУ, на который подавала документы девочка, заявили, что она не набрала необходимое для поступления на бюджет количество баллов. Позднее мать Алисы подтвердила, что ее дочь будет учиться на платном отделении. Девочку зачислят на первый курс после того, как пройдет оплата обучения.