Сдавшей в восемь лет ЕГЭ россиянке предрекли проблемы в МГУ

Российская школьница Алиса Теплякова, которая в восемь лет сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и поступила на платное отделение факультета психологии Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова, может столкнуться с проблемами во время обучения. Это предрекла эксперт Общенационального народного фронта, директор Фонда «Национальные ресурсы образования» (НРО) Татьяна Половкова в интервью радиостанции «Комсомольская правда».

По ее словам, в школьную программу, которую освоила девочка, входят не только требования ЕГЭ. Важно, чтобы у ребенка был подходящий ей по возрасту круг общения, добавила Половкова.

«Все-таки восьмилетнему ребенку, на мой взгляд, будет очень сложно среди студентов, потому что мы не можем отменить возрастную психологию», — заключила она.

17 июля на сайте центральной приемной комиссии МГУ опубликовали списки поступивших на бюджетное отделение факультета психологии. Имя Алисы Тепляковой в них отсутствовало. Позже мать девятилетней россиянки подтвердила, что девочка будет учиться на платном отделении. По словам ее отца, за вступительный экзамен в МГУ она получила 48 баллов.