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Мать сдавшей в восемь лет ЕГЭ россиянки подтвердила платное поступление в МГУ

Алиса Теплякова, сдавшая ЕГЭ в восемь лет, будет учиться в МГУ на платном отделении
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Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Мать российской школьницы Алисы Тепляковой, которая сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет, подтвердила, что девочка будет учиться на факультете психологии Московского государственного университета (МГУ) на платном отделении. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, в пресс-службе факультета ответили, что на контракт «нет четко установленного балла». Туда принимают по количеству мест от верхнего балла тех, кто подал заявление на договор.

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Ранее в университете семье Тепляковых предложили подумать о поступлении на платное отделение. 17 августа стало известно, что в списках поступивших на психфак МГУ имя девятилетней россиянки отсутствует.

26 июля отец девочки Евгений рассказал, что Алиса успешно завершила экзамены в МГУ, получив 48 баллов. Он подчеркнул, что семья готова оплачивать обучение девочки по контракту, так как ее поступление на бюджет изначально было под вопросом.

По информации «Ленты.ру», в семь лет Алиса получила аттестат за 9-й класс, после чего сдала экзамены за 11-й класс. Чтобы успешно написать ЕГЭ, она прошла всю образовательную программу.

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