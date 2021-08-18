Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки оценил результаты экзамена дочери в МГУ

Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет Алисы Тепляковой заявил, что готов оплатить обучение в МГУ

Отец девятилетней Алисы Тепляковой, которая сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет, оценил результаты своей дочери на вступительном экзамене Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Россиянин заявил, что готов оплатить обучение дочери, которая не попала на бюджетное отделение факультета психологии. «Списки не видели, их много. Но если даже нас не будет в списках на бюджет — пойдем в любом случае на договор», — сказал Евгений Тепляков.

Ранее сообщалось, что Алиса Теплякова не поступила на бюджетное отделение факультета психологии МГУ. В списках поступивших, датированных 17 августа, имя девочки отсутствует. Списки окончательные, поскольку в 2021 году прием в вуз проходит без второй волны.

В июле ректор МГУ Виктор Садовничий сообщал, что девочка сдала дополнительные вступительные испытания. Он отмечал, что в случае ее зачисления хотелось бы, чтобы ребенку выделили педагога-психолога, который поможет комфортно учиться в университете.

Алиса Теплякова в семь лет получила аттестат за девятый класс, после чего сдала экзамены за 11-й класс. Чтобы успешно написать ЕГЭ, она прошла всю образовательную программу.