В МГУ рассказали о поступлении в ВУЗ сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки

В Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова (МГУ) рассказали о поступлении сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам ректора ВУЗа Виктора Садовничего, девятилетняя Алиса Теплякова сдала вступительные экзамены. Он добавил, что, если девочку примут, ему бы хотелось, чтобы ей выделили педагога-психолога. Предполагается, что специалист поможет ей комфортно учиться в университете.

«Сейчас идет процесс конкурсного отбора, зачисления», — сообщил Садовничий.

Ректор также отметил, что не узнавал, какой балл получила Алиса за вступительные испытания и удается ли ей поступить.

В понедельник, 26 июля, о том, что Алиса успешно завершила экзамены в МГУ, сообщил отец девочки Евгений Тепляков. По его словам, ребенок набрал 48 баллов. Ранее он рассказывал «Ленте.ру» об успешной сдаче дочкой Единого госэкзамена в восемь лет.