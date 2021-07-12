Сдавшую ЕГЭ восьмилетнюю россиянку примут в МГУ

Восьмилетнюю россиянку, сдавшую Единый государственный экзамен, примут учиться в Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова на факультет психологии. Об этом со ссылкой на пресс-службу учебного заведения пишет РИА Новости.

На психфаке отметили, что с радостью предоставят девочке возможность обучения в том случае, если она успешно пройдет вступительные испытания. В зависимости от специальности, помимо успешно сданного ЕГЭ, для зачисления нужно сдать письменный экзамен по биологии или обществознанию.

«Это требование также одинаково для всех, и мы желаем Алисе успехов», — заявили в пресс-службе факультета МГУ.

Ранее о том, что восьмилетняя Алиса Теплякова сдала Единый госэкзамен «Ленте.ру» рассказал ее отец Евгений. В семь лет она получила аттестат за девятый класс в столичной общеобразовательной школе № 626, после чего сдала предметы за 11 класс, а документ получила только через год — по техническим причинам.

