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Единственная набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница назвала самый сложный экзамен

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Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Школьница Алика О. из Ростова-на-Дону, единственная в России набравшая 400 баллов за Единые государственные экзамены (ЕГЭ), назвала самый сложный для сдачи предмет. О нем она рассказала «Ленте.ру».

По словам девушки, труднее всего ей было готовиться к обществознанию.

Ранее Алика рассказала «Ленте.ру», что секрет ее успеха заключается в самодисциплине и упорстве. По ее словам, высоких результатов сможет добиться каждый, кто посвящает свободное время не развлечениям, а учебе. Алика добавила, что важно верить в свои силы и не прислушиваться к словам тех, кто говорит, что ничего не получится.

Помимо обществознания, Алика сдавала экзамены по истории, русскому и английскому языкам. Как следует из презентации, представленной главой Роспотребнадзора Анзором Музаевым, на 300 баллов экзамен сдали 16 российских школьников, на 200 — 409 выпускников.

Предыстория: Единственная набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница раскрыла свой секрет
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