Единственная набравшая 400 баллов на ЕГЭ школьница назвала самый сложный экзамен

Школьница Алика О. из Ростова-на-Дону, единственная в России набравшая 400 баллов за Единые государственные экзамены (ЕГЭ), назвала самый сложный для сдачи предмет. О нем она рассказала «Ленте.ру».

По словам девушки, труднее всего ей было готовиться к обществознанию.

Этот экзамен включает в себя сразу шесть разделов, которые все нужно знать хорошо. Более того, в заданиях с развернутым ответом должны быть задействованы знания за пределами школьной программы — то есть, жизненный и читательский опыт. Чтобы написать на максимальный балл, нужно в целом иметь широкий кругозор. Алика О.

Ранее Алика рассказала «Ленте.ру», что секрет ее успеха заключается в самодисциплине и упорстве. По ее словам, высоких результатов сможет добиться каждый, кто посвящает свободное время не развлечениям, а учебе. Алика добавила, что важно верить в свои силы и не прислушиваться к словам тех, кто говорит, что ничего не получится.

Помимо обществознания, Алика сдавала экзамены по истории, русскому и английскому языкам. Как следует из презентации, представленной главой Роспотребнадзора Анзором Музаевым, на 300 баллов экзамен сдали 16 российских школьников, на 200 — 409 выпускников.

