Сдавшая в восемь лет ЕГЭ россиянка успешно завершила экзамены в МГУ

Алиса Теплякова, сдавшая в восемь лет Единый государственный экзамен (ЕГЭ), успешно завершила экзамены в МГУ имени М. В. Ломоносова. Об этом сообщила «Комсомольская правда» со ссылкой на отца девочки Евгения Теплякова.

«Ну вот ДВИ (дополнительные вступительные испытания — прим. "Ленты.ру") прошли, получили 48 баллов. Алиска умница, МГУ подтвердил», — сообщил отец Алисы.

Сам Евгений не сомневается в правильности действий относительно будущего дочери. Он отмечает, что девочка прекрасно сдала экзамен, ничуть не хуже многих абитуриентов МГУ. По его словам, семья готова оплачивать обучение по контракту, так как поступление девочки на бюджет находится под вопросом.

Ранее отец Алисы рассказал «Ленте.ру» о успешной сдаче дочкой Единого госэкзамена в восемь лет. В семь лет она получила аттестат за девятый класс в столичной общеобразовательной школе № 626, после чего сдала предметы за 11-й класс, а документ получила только через год — по техническим причинам.