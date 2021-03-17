12-летняя девочка досрочно окончила школу и решила заняться освоением космоса

12-летняя девочка из американского штата Аризона досрочно окончила школу, поступает в университет и намерена в дальнейшем заниматься освоением космоса, работая в NASA. Об этом сообщает издание Unilad.

Алина Уикер (Alena Wicker) с детства любила заниматься конструированием из Lego. К 12 годам девочка прошла всю программу средней школы благодаря домашнему образованию. В 2021 году она начнет обучение в Государственном университете Аризоны.

Девочка планирует получить образование в области астрономии и планетарных наук и химии. К 16 годам Уикер намерена устроиться на работу в NASA и создавать оборудование для космических исследований, в частности, марсоходы.

«Неважно, сколько вам лет или что вы планируете делать. Займитесь этим, мечтайте, а затем добейтесь», — прокомментировала американка свои достижения.

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