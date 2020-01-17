Трехлетнего вундеркинда приняли в общество людей с высоким IQ

Трехлетнего вундеркинда из британского графства Дарем приняли в общество Менса — крупнейшую организацию для людей с высоким коэффициентом интеллекта. Об этом сообщает издание Metro.

Мухаммад Хариз Надзим (Muhammad Haryz Nadzim) начал говорить, когда ему было семь месяцев. Вскоре мальчик научился читать и к двум годам запоминал и повторял по памяти целые истории. Он владеет двумя языками: малайским и английским.

«Нам недоставало опыта, поэтому мы думали, что все дети такие, — говорит мать вундеркинда. — Мы поняли, что он особенный, лишь когда он стал ходить в ясли и нам сказали, что он опережает других детей по развитию». По ее словам, в остальном мальчик похож на обычного трехлетку. Он смотрит детские мультфильмы, прыгает по лужам, любит рисовать и петь.

Проверка IQ показала, что коэффициент интеллекта Мухаммада составляет 142 по шкале Стэнфорд — Бине и превышает аналогичный показатель у 99,7 процента людей. После тестирования мальчик смог вступить в Менса, для членства в которой требуется более высокий коэффициент интеллекта, чем у 98 процентов людей. На данный момент Мухаммад самый юный член организации.

В обществе Менса состояли порнозвезда Азия Каррера, создатель Minecraft Маркус Перссон, актриса Джина Дэвис и разработчик психоактивных веществ Александр Шульгин. Самым юным членом организации была Элиза Тан-Робертс (Elise Tan-Roberts) из США, вступившая в Менса в 2009 году, когда ей было два года и четыре месяца.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!