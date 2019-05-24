14-летний вундеркинд получил две ученые степени

В США 14-летний подросток получил степень магистра. Об этом сообщает информационный портал CBC News.

Келтон Костис (Kelton Kostis) поступил в университет Белвью, штат Небраска, в девять лет. В 12 лет он стал бакалавром по специальности веб-технологии, а затем защитил магистерскую диссертацию по информационному менеджменту.

Вундеркинд признался, что окружающие очень удивляются, когда узнают о его достижениях.

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Сейчас Костис отдыхает от учебы. В свободное время он любит заниматься спортом и плавать. Подросток также пытается найти себе работу. «Я рассматриваю работу на правительство или в компании, которая занимается кибербезопасностью или информационными технологиями», — объяснил Костис. Он добавил, что хотел бы работать удаленно.

Церемония вручения дипломов пройдет в начале июня, Костис планирует прийти на нее. Он вспоминает, что когда получал диплом бакалавра, однокурсники увидели его впервые и были поражены.

Подросток задумывается о том, чтобы получить еще одну магистерскую или докторскую степень.

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