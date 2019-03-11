Четырехлетнюю девочку признали одним из самых юных вундеркиндов мира

Четырехлетнюю девочку признали одним из самых юных гениев Великобритании с показателем IQ в 140 баллов. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Алана Джордж (Alannah George) из английского города Айвер, графство Бакингемшир, стала одной из самых молодых участников всемирно известной организации для людей с высоким IQ «Менса». По рассказам ее родителей Надин и Эдмунда (Nadine and Edmund), девочка с ранних лет проявляла интерес к буквам и цифрам и научилась читать без посторонней помощи.

«Она такая маленькая, но уже не представляет своей жизни без учебы. Мы даже испугались, когда узнали, насколько она умная, — рассказывает 37-летняя мать ребенка Надин. — Она вне всяких сомнений особенная, однако мы до сих пор не осознаем, насколько обширен ее потенциал».

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Женщина осознала, что ее ребенок вундеркинд, когда в возрасте семи месяцев Алана начала произносить первые слова, а менее чем через год уже разговаривала полноценными предложениями. В три года девочка научилась самостоятельно читать отрывки из любимых рассказов. Надин обратилась к специалистам, чтобы проверить умственное развитие Аланы. По результатам тестирования они заключили, что девочка читает на уровне семилетнего ребенка, а разговаривает и рассуждает как 6,5-летняя.

На данный момент Алана посещает школу, в которой некогда обучались члены королевской семьи Великобритании. Ее мать тщательно следит, чтобы дочь не скучала на занятиях и довольствовалась «счастливым детством» наравне со сверстниками.

В «Менсу» входят два процента самых умных людей одной возрастной группы. По данным издания, среднестатистический взрослый человек имеет IQ на уровне 100 баллов. Показатели физиков-теоретиков Стивена Хокинга и Альберта Эйнштейна оценивают примерно в 160 баллов, хотя тестирования они не проходили.

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