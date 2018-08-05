12-летний мексиканец поступил в университет

Национальный автономный университет Мексики (National Autonomous University, UNAM) зачислил на первый курс 12-летнего мальчика. Об этом сообщает Stuff.

Карлос Сантамариа Диас (Carlos Santamaria Diaz) будет обучаться на бакалавриате по специальности «биомедицинская физика». Мальчик сдал вступительный экзамен и уже выполнил подготовительную работу по химии в центре изучения генетики при университете.

Карлос в первые же годы обучения в обычной школе начал самостоятельно изучать физику и математику. В возрасте девяти лет он уже участвовал в университетских программах по химии, биохимии и биологии. Мальчик отметил, что его цель в жизни — поиск лекарств от редких заболеваний. Отвечая на вопрос журналистов о том, считает ли он себя гением, Карлос ответил, что «не любит это слово».

В университете заявили, что к 12-летнему студенту будут относиться так же, как к остальным, и особых льгот или привилегий он не получит.

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