Мальчик-вундеркинд захотел быть нужным и покинул Россию

Вундеркинд из России Марк Вишня, который в два с половиной года мог считать быстрее калькулятора, вместе с семьей переехал жить в США, сообщает Е1.RU.

Мать 14-летнего школьника Наталья Вишня рассказала порталу, что причиной отъезда из Екатеринбурга в Хьюстон (штат Техас) стала невозможность реализации потенциала мальчика.

«Мы просто с мужем вывезли наших детей из России. Потому что талантливые дети не нужны в стране. Потому что образование — это кошмар», — поведала она, не уточнив суть своих претензий.

По информации издания, сам вундеркинд ранее признавался, что его больше привлекает подход к образованию в Финляндии, Швеции, Европе, Америке. На данный момент он учится в школе Pershing bell Schedule, где уроки ведутся на английском и испанском языках.

В 2007 году двухлетний житель Екатеринбурга Марк Вишня принял участие в шоу «Минута славы», где показал умение складывать в уме числа быстрее, чем их набирали на калькуляторе. Он получил голоса трех судей, но не стал победителем сезона.

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