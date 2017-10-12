Разговор дагестанских матерей в чате растащили на мемы

Пользователь Twitter под ником @walker_ivan опубликовал видеоскриншот из родительского чата в WhatsApp, в котором матери учеников дагестанской школы обсуждают домашнее задание.

Публикация набрала 4 тысячи ретвитов и 9 тысяч лайков. Пользователя позабавило, что несколько женщин выражают свое недовольство большим объемом заданий и жалуются на то, что некоторые предпочитают спрашивать об уроках в чате вместо того, чтобы проследить за своими детьми.

Большинство юзеров попытались повторить за матерью, которая не смогла произнести слово «вундеркинд» с первого раза.

— Я дико извиняюсь (@traktor_bang) 11 октября 2017, 18:42

Другие принялись шутить над фразой «дали задом», которая должна была звучать как «задали на дом».

Некоторые признались, что сами состоят в подобных родительских чатах и нередко наблюдают похожую картину.