Названо необычное свойство сыновей взрослых отцов

Британские и американские ученые показали, что сыновья взрослых отцов, по сравнению с детьми молодых родителей, обладают характеристиками, позволяющими им с высокой вероятностью стать вундеркиндами. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Translational Psychiatry, кратко о нем сообщает Королевский колледж Лондона (Великобритания).

Сыновья взрослых отцов, как полагают ученые, больше сосредоточены на своих интересах и меньше — на общественных задачах, как правило, их почти не волнует мнение других о себе. У таких детей гораздо выше, чем у остальных сверстников, успеваемость в дисциплинах категории STEM (Science, technology, engineering, and mathematics) и IQ.

Материалы по теме Интеллект по наследству Как гены и среда влияют на уровень интеллекта

К подобным выводам ученые пришли, наблюдая за развитием (изменением поведения и когнитивных способностей) более 15 тысяч пар близнецов из Великобритании. Среди одной из причин, по которым дети взрослых отцов имеют хорошие интеллектуальные показатели, специалисты считают качественное образование.

Ранее ученые показали, что дети взрослых родителей гораздо чаще, чем более молодых, являются шизофрениками и аутистами. С другой стороны, некоторые из генов, связанных с аутизмом, совпадают с участками ДНК, ответственными за высокий интеллект.