Раскрыта тайна происхождения домашних кошек

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Ученые из Бельгии, Болгарии, Франции, Германии, Испании и США определили регионы происхождения домашних кошек. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution, кратко о нем сообщает Левенский католический университет (Бельгия).

Специалисты полагают, что современная кошка появилась практически одновременно в двух регионах, откуда впоследствии распространилась по планете. Первая группа животных, возникшая в Юго-Восточной Азии, уже в 4400 году до нашей эры распространилась в Европе. Вторая популяция животных обитала в Древнем Египте, а свое распространение получила вдоль торговых путей, в частности, Средиземного моря.

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Уже в Европе эти кошки смешивались с местными дикими животными, что привело к появлению множества пород животных. В частности, ученые показали, что полосатые кошки возникли в Средние века, тогда как связанная с подобным окрасом мутация впервые появилась у древних домашних кошек в Юго-Восточной Азии.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав ДНК более 200 кошек, обитавших на обширных территориях от Румынии до Анголы. Среди животных были как современные представители, так и те, кто жил девять тысяч лет назад.