Наука и техника
 

Раскрыта тайна происхождения домашних кошек

Перейти в «Мою Ленту»
Видео: nature video / YouTube

Ученые из Бельгии, Болгарии, Франции, Германии, Испании и США определили регионы происхождения домашних кошек. Соответствующее исследование опубликовано в журнале Nature Ecology and Evolution, кратко о нем сообщает Левенский католический университет (Бельгия).

Специалисты полагают, что современная кошка появилась практически одновременно в двух регионах, откуда впоследствии распространилась по планете. Первая группа животных, возникшая в Юго-Восточной Азии, уже в 4400 году до нашей эры распространилась в Европе. Вторая популяция животных обитала в Древнем Египте, а свое распространение получила вдоль торговых путей, в частности, Средиземного моря.

Уже в Европе эти кошки смешивались с местными дикими животными, что привело к появлению множества пород животных. В частности, ученые показали, что полосатые кошки возникли в Средние века, тогда как связанная с подобным окрасом мутация впервые появилась у древних домашних кошек в Юго-Восточной Азии.

К подобным выводам авторы пришли, проанализировав ДНК более 200 кошек, обитавших на обширных территориях от Румынии до Анголы. Среди животных были как современные представители, так и те, кто жил девять тысяч лет назад.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
The palaeogenetics of cat dispersal in the ancient world
Выяснено настоящее отношение кошек к людям
Доказано понимание кошками причинно-следственной связи
Ученые объяснили любовь кошек к одиночеству
Последние новости
СМИ узнали о плане Госдепа по выстраиванию отношений с Россией
В сети появился «предвыборный ролик» метящего в президенты России блогера
Республиканцы в Конгрессе притормозили принятие антироссийских санкций
Раскрыта тайна происхождения домашних кошек
Администрация США отреагировала на смерть отпущенного из КНДР студента
Подростки сообщили о гибели на Ладоге находившейся с ними в лодке девушки
В Госдуме назвали реальную цель США в Сирии после инцидента с Су-22
Другие материалы рубрики
Наука и техника00:0219 июня
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»

Деньги в небо

Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
00:05Сегодня

Названа причина расцвета популяции динозавров

07:0119 июня

Доказано существование высокотехнологичной цивилизации в Млечном Пути

18:3619 июня

Раскрыты характеристики YotaPhone 3

Наука и техника00:02Сегодня

Новая синтетика

Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
00:0316 июня

В Китае осуществили квантовую телепортацию на расстояние 1,2 тысячи километров

19:5719 июня

«Кеплер» обнаружил 10 схожих с Землей экзопланет

15:5419 июня

Любители криптовалют спровоцировали дефицит видеокарт в России

Наука и техника00:1215 июня
Тренажерный зал санатория «Центросоюз», Кисловодск, 1949 год

Упражнения с бревном

Как Ленин заставил Советский Союз заниматься спортом
18:5315 июня

Достававшего из унитаза смартфон турка спасли пожарные

17:1719 июня

Atari выпустит первую за 20 лет консоль

13:4919 июня

В Китае начались продажи клона iPhone 8 на Android

Россия
Святые стражники и разбойники
О чем молятся и в чем каются прихожане храма Бутырской тюрьмы
«Это наглость и дерзость со стороны США»
Что стоит за решением американской коалиции сбить сирийский истребитель
Налог на хвосты
О планах государства по контролю за владением животными и бизнесом на них
Подростки сообщили о гибели на Ладоге находившейся с ними в лодке девушки
На Ладоге перевернулась лодка с детьми
В Госдуме назвали реальную цель США в Сирии после инцидента с Су-22
Фонд однокурсника Медведева подал претензию к Навальному и ФБК
Все материалы
Мир
Скорее жив, чем мертв
В Пекине главы МИД стран БРИКС доказывали, что хоронить этот клуб еще рано
Андрей Безруков«Он не политик и не бизнесмен, он медийная персона»
Андрей Безруков об особенностях политического стиля Трампа и расколе элит в США
Закон, удобный во всех отношениях
Новый пакет санкций нужен США для давления не только на Россию, но и на Европу
Республиканцы в Конгрессе притормозили принятие антироссийских санкций
СМИ узнали о плане Госдепа по выстраиванию отношений с Россией
Администрация США отреагировала на смерть отпущенного из КНДР студента
Умер отпущенный из северокорейской тюрьмы американский студент
Все материалы
Бывший СССР
Участники акции «Спаси свой язык» в КиевеПроглотили язык
Насколько Киев преуспел в бытовой украинизации
Белый дом подтвердил встречу Трампа с Порошенко
В Москву с государственным визитом прибыл президент Киргизии
Белый дом подтвердил встречу Порошенко с Пенсом
Визит Порошенко в США назвали необходимостью для «отбеливания имиджа Трампа»
В Раде анонсировали начало «войсковой операции» в Донбассе вместо АТО
Подлежащие декоммунизации советские памятники подсчитали в Киеве
Все материалы
Финансы
В глазах смотрящего
Почему «официальная» инфляция в России отличается от «народной»
Proxy для форекса
К чему приведет блокировка сайтов иностранных форекс-дилеров
Стресс-тесты показали устойчивость российских банков
Российская пшеница подорожала
Аргентина разместит столетние облигации
Россияне стали есть меньше хлеба
Россия в апреле опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти
Все материалы
Бизнес
Взялись за старое
Почему в Европе снова заговорили о «Южном потоке»
«Сумасшедшие девчонки, зачем им это надо?»
Рассказ о том, как портал «Бизнес-навигатора МСП» помог начать важный бизнес
С ветерком
Почему России не грозят удобные платные дороги
Уровень предложений на рынке атомной энергетики оказался ниже мирового спроса
Украинцы презентовали первый самолет без российских деталей
В «Росатоме» оценили возможность конкуренции между атомной и «зеленой» энергетикой
Компоненты для ВЭУ решили выпускать на волгодонском заводе «Атоммаш»
Все материалы
Силовые структуры
«Грифон» второго поколения
SAAB подняла в воздух новую версию своего истребителя
Непроходимый вор
Почему авторитета Мамуку Гальского первым в России осудили за создание ОПГ
Бойцы призрачного фронта
Кто и почему запрещает военным соцсети
Бывшего главу РАО Федотова приговорили к полутора годам колонии
По факту столкновения поездов в Москве возбуждено уголовное дело
Задавили и оболгали
Что скрывается за громкой историей о «пьяном» мальчике, насмерть сбитом в Балашихе
Житель Махачкалы оказался под следствием за незаконную продажу «шпионских часов»
Все материалы
Наука и техника
Ракета-носитель «Энергия» с многоразовым кораблем «Буран»Деньги в небо
Россия похоронила надежду догнать США, но все еще мечтает о сверхтяжелой ракете
Новая синтетика
Биологи приблизились к созданию искусственных форм жизни
Тоже спорт
Чем запомнился российский киберспортивный турнир мирового уровня
Названа причина расцвета популяции динозавров
Раскрыта тайна происхождения домашних кошек
Раскрыты характеристики YotaPhone 3
«Кеплер» обнаружил 10 схожих с Землей экзопланет
Все материалы
Спорт
Незаконченный разгром
Действующие чемпионы мира с победы стартовали на Кубке Конфедераций
Сергей КовалевКрушить и не сдаваться
Что ждет Сергея Ковалева после двух поражений подряд от американца Андре Уорда
Погба пробежал наперегонки по Великой Китайской стене
Футболист сборной Чили рассказал о вреде системы видеоповторов
Соперник Емельяненко Митрион пообещал нокаутировать россиянина
Россияне обыграли украинцев на командном чемпионате мира по шахматам
Российские баскетболистки обыграли Черногорию и вышли в плей-офф ЧЕ-2017
Все материалы
Культура
«Был вынос мозга полный»
Почему все устали от умных текстов
Девочка изо льда
Сбудется ли мечта о тепле в «угрюмой стране беспечного народа»
«Если захотят, могут найти что-то нехорошее»
Режиссер Алексей Учитель о скандале вокруг «Матильды»
Задержан бывший директор «Гоголь-центра» Малобродский
Угадай страну по фото
Россия: бескрайние просторы, бездомные собаки
Шнуров представил продолжение книги «Музыка для мужика» об истории «Ленинграда»
Обвиненный в домогательствах Косби вышел на свободу из-за судебных нарушений
Все материалы
Интернет и СМИ
Ролик, деньги, два ствола
Два школьника делали миллионы на YouTube, когда это еще не было мейнстримом
Сотни домашних веб-камер оказались доступны подглядывающим китайцам
Архивное фотоРедакционное мочилово
В Мексике наркокартели убивают журналистов, но власти не торопятся их защищать
Личные данные 198 миллионов избирателей США вылились в сеть
В сети появился «предвыборный ролик» метящего в президенты России блогера
Роскомнадзор потребовал от 103 сайтов удалить «Интервью с Путиным»
В сети посмеялись над побрезговавшим обнюхать хомяка псом
Все материалы
Ценности
Летящие вместо
Кто отбирает клиентов у традиционных операторов бизнес-авиации
«Каждый сам кузнец своей судьбы»
Гай Юлий Цезарь и его умение плавать
Philipp Plein показал коллекцию одежды для бунтарей на Lamborghini
Британский дизайнер создал проект тримарана с мечетью на борту
Пол Смит вдохновился осьминогом
Corneliani разработал концепцию «Костюм как страсть»
Бренд Hugo одел женщин в прозрачные платья
Все материалы
Путешествия
Отпуск без проблем
10 секретов идеального самостоятельного отпуска
«Оленя замочим, крови попьем…»
Что нужно сделать, чтобы почувствовать себя настоящим ханты
Вагончик тронулся
Пять старинных вокзалов России, действующих и в наши дни
Пассажиров чартеров «Вим-Авиа» задумали перевозить иностранными авиакомпаниями
Туроператоры заметили резкое падение интереса россиян к Крыму
Туристы выбрали российский город с самой вкусной едой
Появилось видео из первого хостела в Чернобыле
Все материалы
Из жизни
«Рига — это Рязань»
История россиянина, переехавшего жить в Латвию
Путями предков
Энтузиасты отказываются от современных удобств и возрождают древние традиции
Шпагатом не удивишь
Самые популярные и эпатажные тренды в мире йоги
Я передумала!
Иногда трансгендеры раскаиваются и решают поменять пол обратно
Британка потратила 25 тысяч долларов на пластику ради внешности куклы Барби
Китаянка сделала макияж едой
Защитники животных отдали пропавшего более 10 лет назад кота хозяйке
Все материалы
По прозвищу зверь
Тест лучшего Mercedes-AMG в истории
Самые «слепые» кроссоверы
Американцы назвали вседорожники с очень плохими фарами
Как автобренды троллят друг друга
Добрые (и не очень) подколки в автомобильной рекламе
Как сделать лучшие в мире автомобили еще лучше
История тюнинг-ателье: RUF
Cadillac XTS стал короче после обновления
«Хонда» показала первое изображение нового «Аккорда»
Ford вывел на дороги новый Focus с серийным кузовом и салоном
Все материалы
От нашего стола
Российские интерьеры, сводящие иностранцев с ума
Зависли на хате
Украинцы придумали дом, который может обойтись без российского газа
Москва за нами
Какие квартиры можно купить в пределах МКАД по цене до трех миллионов рублей
Найден регион России с самой комфортной средой
Сносное настроение
Демонтаж жилых домов в Москве: что нужно знать
Вышка светит
Как выглядит частный особняк, побивший мировой рекорд этажности
Урбанист Джеф Спек пообещал сделать города пешеходными
Все материалы