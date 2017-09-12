Вундеркинд из Китая в 10 лет поступила в институт

В китайском городе Шанцю, провинция Хэнань, 10-летняя девочка поступила в Технологический институт Шанцю. Об этом во вторник, 12 сентября, сообщает портал China.org.cn.

На вступительных экзаменах вундеркинд Чжан Ивэнь получила 353 балла. Это ее вторая попытка: она уже поступала в институт, когда ей было девять лет, но набрала лишь 172 балла.

В отличие от большинства китайских детей, Чжан Ивэнь никогда не посещала государственную школу. Ее обучением занимались родители.

Отец девочки надеется, что со временем Чжан переведется из Технологического института Шанцю в другой вуз, где она сможет продолжить образование в аспирантуре и получить ученую степень.

В 2015 году сообщалось, что в США 11-летний вундеркинд получил три диплома об окончании колледжа.