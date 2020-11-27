Вундеркинд закончил университет в 14 лет

Newsflare

Вундеркинд из индийского города Хайдарабад, штат Андхра-Прадеш, получил высшее образование в 14 лет. Об этом сообщает Newsflare.

Агастья Джайсвал (Agastya Jaiswal) учился в Османском университете в Хайдарабаде и получил степень бакалавра по массовым коммуникациям и журналистике. Он утверждает, что стал первым студентом, сумевшим закончить обучение в таком возрасте.

Джайсвал показывает успехи и в других областях. В частности, он участвует в национальных соревнованиях по настольному теннису и одинаково хорошо пишет обеими руками.

В 2019 году сообщалось, что в США 14-летний подросток получил степень магистра. Келтон Костис (Kelton Kostis) поступил в университет Белвью, штат Небраска, в девять лет, в 12 лет стал бакалавром по специальности веб-технологии, а затем защитил магистерскую диссертацию по информационному менеджменту.