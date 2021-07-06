11-летний вундеркинд окончил университет за один год и задумался о бессмертии

11-летний мальчик из Бельгии окончил Университет Антверпена и получил степень бакалавра физики. Об этом сообщает 9NEWS.

Лоран Симонс (Laurent Simons) потратил на получение академической степени всего год, хотя обычно для этого требуется три года.

Теперь вундеркинд задумался над тем, чтобы стать магистром Фламандского университета, а позже он хочет заняться изучением проблемы бессмертия. «Я хочу иметь возможность заменить как можно больше своих органов на искусственные», — сказал Симонс.

Ранее он прошел полный курс в школе Брюгге всего за полтора года.

Мальчик прославился в конце 2019 года, когда в возрасте девяти лет должен был закончить обучение по специальности «электротехника» в Технологическом университете Эйндховена. Симонс был вынужден покинуть учебное заведение из-за спора между администрацией университета и его родителями по поводу даты окончания обучения.

Ранее сообщалось, что 12-летняя девочка из американского штата Аризона досрочно окончила школу, поступает в университет и намерена в дальнейшем заниматься освоением космоса, работая в NASA. Девочка планирует получить образование в области астрономии, планетарных наук и химии.