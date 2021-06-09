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12-летний мальчик окончил школу и запустил два бизнеса

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Майк Уиммер
Майк Уиммер
Фото: @Mike_aighost

Подросток из американского штата Северная Каролина окончил школу и колледж и запустил два бизнеса. Об этом сообщает сайт телеканала NBC News.

12-летний Майк Уиммер (Mike Wimmer) всегда был способным учеником. Еще в детском саду он ездил в летний лагерь, и, когда мать приехала его забрать, воспитатели сказали: «Вы знаете, что он умеет писать свое имя и умножать?». На это женщина ответила: «Ну да, а это не нормально?».

Благодаря любви к получению знаний, учеба давалась Уиммеру легко. Но иногда его не принимали всерьез, и мальчику непросто было попасть на те занятия, которые он хотел посещать.

В свободное от учебы время американец создал две технологических компании. Первую, Next Era Innovations, он запустил, когда ему было всего семь лет.

В декабре 2020 года он закончил освоение школьной программы и сосредоточился на учебе в колледже. В начале июня у Уиммера прошло два выпускных: в школе и в колледже.

Во время пандемии новой коронавирусной инфекции юноша начал еще больше учиться. Отсутствие необходимости ходить в школу дало ему больше времени на дополнительные занятия.

Несмотря на большую учебную и рабочую нагрузку, Уиммер находит время и для типичных детских занятий. «Моя комната заставлена машинками Hot Wheels, на полу — игрушечная железная дорога, и всюду лежат наборы Lego. Я наслаждаюсь всем, и учебой, и бизнесом, и в то же время остаюсь ребенком», — пояснил он.

Ранее сообщалось, что организация Mensa, объединяющая людей с самыми высокими показателями IQ, приняла в свои ряды двухлетнюю девочку. В своем возрасте она уже может назвать и распознать по форме и расположению на карте 50 штатов США, умеет считать до ста, знает название элементов таблицы Менделеева и выучила 50 знаков языка жестов.

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