Одиннадцатилетний мальчик поступил на факультет аэрокосмической инженерии

Двенадцатилетний мальчик из США перешел на второй курс колледжа на факультете аэрокосмической инженерии. Об этом сообщает People.

В девять месяцев житель американского штата Джорджия Калеб Андерсон (Caleb Anderson) выучил язык жестов. Вскоре он начал читать, и к двум годам научился решать математические задачи. Тогда родители отдали сына в первый класс. «Я хорошо помню, что все мои одноклассники были выше меня. Я тогда был настолько маленьким, что едва мог ходить», — вспоминает Андерсон.

За выдающиеся способности и высокий уровень интеллекта в три года мальчика приняли в MENSA, ассоциацию людей с высоким показателем IQ. «Он превосходил своих сверстников в знаниях по математике. Мы сразу поняли, что Калеб особенный», — рассказали родители мальчика. В 11 лет он поступил в технический колледж Чаттахучи.

Сейчас юному гению 12 лет и он учится на втором курсе. Через два года он получит степень бакалавра в области аэрокосмической инженерии. Мальчик рассказал, что выбор будущей профессии он совершил осознанно: с ранних лет он мечтал полететь в космос.

Андерсон стремится поступить в Технологический институт штата Джорджия или Массачусетский технологический институт. Он надеется, что это поможет ему пройти стажировку у основателя Tesla и SpaceX Илона Маска.

Родители очень гордятся своим сыном. Мать мальчика надеется, что пример Калеба докажет всем, что темнокожие дети могут добиваться больших успехов.

Ранее сообщалось о четырехлетнем мальчике из Великобритании, который вступил в общество людей с высоким IQ Mensa и уже знает три языка. Показатель его IQ равен 154, это очень высокий показатель для его возраста.