В МГУ предложили сдавшей в восемь лет ЕГЭ россиянке подумать о платном отделении

МГУ: Алиса Теплякова, сдавшая в восемь лет ЕГЭ, может поступить на платное отделение

Российской школьнице Алисе Тепляковой, которая в восемь лет сдала Единый государственный экзамен (ЕГЭ), предложили подумать о поступлении на платное отделение. Об этом рассказали в пресс-службе факультета психологии Московского государственного университета (МГУ), передает РИА Новости.

«Тепляковы, как и все остальные абитуриенты, могут заключить договор на обучение», — уточнили на факультете.

Ранее стало известно, что в списках поступивших на психфак МГУ, которые датируются 17 августа, имя девятилетней Алисы Тепляковой отсутствует. Уточняется, что перечни зачисленных студентов окончательные, так как в 2021 году прием в вуз проходит в одну волну.

26 июля отец девятилетней россиянки Евгений рассказал, что Алиса успешно завершила экзамены в МГУ, набрав 48 баллов. Он отметил, что семья готова оплачивать обучение девочки по контракту, так как ее поступление на бюджет изначально было под вопросом.

По данным «Ленты.ру», в семь лет девочка получила аттестат за 9-й класс, после чего сдала экзамены за 11-й класс. Чтобы успешно написать ЕГЭ, она прошла всю образовательную программу.

