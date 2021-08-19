Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянки рассказал об учебе ее младшего брата

Отец сдавшей ЕГЭ в восемь лет Алисы Тепляковой рассказал об учебе ее младшего брата

Младший брат российской школьницы Алисы Тепляковой, сдавшей ЕГЭ в восемь лет, тоже попробует сдать экзамены в следующем учебном году, если осилит учебную программу. Об этом рассказал отец детей Евгений Тепляков, передает РИА Новости.

По словам Теплякова, семилетний Хеймдалль, второй по старшинству ребенок в семье, в 2021 году получил аттестат за девятый класс. Мальчик будет идти на ЕГЭ в зависимости от того, «потянет или нет».

Он пояснил, что Алиса получила аттестат за девятый класс, когда ей было 7 лет и 11 месяцев, а Хеймдалль — в возрасте 7 лет и пяти месяцев, и это очень большая разница для таких лет, в связи с чем мальчик может не успеть выйти на 11-й класс и освоить программу.

«Но если он не успеет, то ничего страшного, на год позже это сделает», — добавил Тепляков.

Россиянин отметил, что вопрос с направлением для обучения в ВУЗе пока не решен, и Хеймдалль может пойти учиться на IT-специалиста, а может, как и Алиса, на психолога.

Ранее сообщалось, что Алиса Теплякова получила 48 баллов за экзамен в МГУ, ее семья подтвердила обучение на платном отделении факультета психологии. Отец девочки рассказал, что она сама решит, хочет ли она работать после учебы. Он также пояснил, что направление психологии было выбрано в связи с тем, что она дает умение взаимодействовать с людьми и выстраивать работу, а также является хорошей основой для любого другого образования. Тепляков отметил, что Алиса сможет учиться очно, и у нее не возникнет проблем с общением.