The Times опубликовала статью о сдавшей ЕГЭ в восемь лет россиянке

Британская The Times опубликовала статью о сдавшей ЕГЭ в восемь лет Алисе Тепляковой

Британская газета The Times опубликовала статью о сдавшей Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в восемь лет москвичке Алисе Тепляковой. Материал с заголовком «Девятилетняя девочка заняла место в МГУ» опубликован на сайте издания.

«Необычная история Алисы Тепляковой стала сенсацией по всей стране, но мнения о том, является ли она юным гением или жертвой властных амбиций отца, разделились», — пишут авторы статьи. Девятилетнюю Теплякову они называют «самым молодым ребенком, окончившим школу и сдавшим вступительный экзамен на факультет».

Отец девочки Евгений Тепляков прокомментировал публикацию в разговоре с «Лентой.ру». «Теперь не только мы читаем про Кейт Мидлтон, принца Гарри и британскую королеву, но и они читают про нас», — сказал он.

Ранее Тепляков рассказал, что уже оплатил обучение дочери в МГУ. Он также выразил уверенность в том, что у девочки не будет проблем с учебой в вузе, несмотря на ее юный возраст.

17 июля на сайте центральной приемной комиссии университета были опубликованы списки поступивших на бюджетное отделение факультета психологии. Имя Алисы Тепляковой в них отсутствовало. В пресс-службе факультета психологии МГУ, на который подавала документы девочка, заявили, что она не набрала необходимое для поступления на бюджет количество баллов. Позднее мать Алисы подтвердила, что ее дочь будет учиться на платном отделении. Девочку зачислят на первый курс после того, как пройдет оплата обучения.