В Минобрнауки анонсировали отставку ректоров двух крупных вузов России

Глава Минобрнауки Фальков заявил, что ректоры двух известных вузов России уйдут в отставку

Ректоры двух крупных вузов страны уйдут в отставку в ближайшее время. Об этом заявил глава Минобрнауки Валерий Фальков, пишет «Коммерсантъ».

Глава ведомства пояснил, что ректоры продолжат работать на других должностях.

«Во многих университетах, в том числе и в ведущих, сроки полномочий ректоров подошли к завершению. Поэтому будут новые кадровые изменения — в самое ближайшее время мы вновь анонсируем новое назначение в двух известных университетах», — заявил Фальков.

Он добавил, что назначение новых ректоров не является «чисткой». Глава Минобрнауки заявил, что в образование приходят новые люди. «Мне кажется, это очень хорошо», — добавил Фальков.

Ранее возглавлявший ВШЭ с момента создания ректор Ярослав Кузьминов ушел в отставку. Он стал научным руководителем университета — ранее эту должность занимал бывший министр экономики 87-летний Евгений Ясин. Новым врио ректора стал Никита Анисимов, который с 2011 по 2013 год работал в ректорате МГУ имени Ломоносова, а после стал исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета.

