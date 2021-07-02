Новым врио ректора ВШЭ стал Никита Анисимов

Объявлен временно исполняющий обязанности ректора Высшей школы экономики. Им стал Никита Анисимов, пишет Telegram-канал «Вышка для своих».

Анисимов в 1998 году с отличием окончил механико-математический факультет МГУ имени Ломоносова, где трудился с 2002 по 2013 год в ректорате. Также с 2011 по 2013 год она занимал там должность проректора.

С 18 августа 2016 года назначен исполняющим обязанности ректора Дальневосточного федерального университета, а с 14 декабря 2017 года его повысили до ректора.

Анисимов в 2018 году получил степень почетного доктора в области естественных наук Университета Токай.

Об отставке предыдущего ректора Ярослава Кузьминова стало известно 1 июля. Он занимал свой пост с момента основания вуза в 1992 году. Университет был основан постановлением премьер-министра Егора Гайдара. Кузьминов в то время был самым молодым руководителем федерального вуза страны.

Ранее сообщалось, что Кузьминов избран почетным научным руководителем университета. Он рассказал, что ему было сложно принять решение об уходе с поста и он откладывал его несколько раз.