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Назван формат работы российских вузов в новом учебном году

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Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российские вузы планируют начать новый учебный год в смешанном формате. Его назвал президент Российского союза ректоров, ректор МГУ имени М.В. Ломоносова Виктор Садовничий, передает ТАСС.

«Как показывает опрос, который мы предварительно провели, университеты ориентированы начать учебный год в смешанном формате, с применением дистанционных образовательных технологий», — уточнил Садовничий.

По его словам, согласно действующим законам, у вузов есть все основания допускать в аудитории только тех студентов, у которых имеются сертификаты о вакцинации, справки о наличии антител или справки о противопоказаниях к прививке от COVID-19 по медицинским показаниям.

Ранее в Минобрнауки рассказали, что в России вузы могут заселять в общежития только привитых студентов в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в стране. Это может быть предпринято «для организации безопасного образовательного процесса и сохранения качества образовательных услуг».

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