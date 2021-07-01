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Возглавлявший ВШЭ с момента создания ректор ушел в отставку

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Фото: Владимир Трефилов / РИА Новости

Возглавлявший Национальный исследовательский университет Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ) с момента создания ректор Ярослав Кузьминов ушел в отставку. Об этом об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе вуза.

В материале отмечается, что Кузьминов стал научным руководителем университета. Ранее эту должность занимал бывший министр экономики 87-летний Евгений Ясин.

Ярослав Кузьминов возглавил НИУ ВШЭ с момента ее создания в 1992 году. В 1984 году ему присвоили звание кандидата экономических наук, а в 1996 году ученое звание доцента.

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