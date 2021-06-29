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Российских студентов призвали провести выпускные онлайн

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Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Министерство науки и высшего образования посоветовало студентам российских вузов провести выпускной вечер в онлайн-режиме. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу ведомства Валерия Фалькова.

Министр призвал студентов позаботиться о безопасности и воздержаться от массовых гуляний вне зависимости от эпидситуации в регионе. Он отметил, что безопасность и здоровье студентов и сотрудников всегда являются для министерства приоритетом.

«Я настоятельно советую не рисковать здоровьем студентов и в этом году организовывать локальные выпускные также в онлайне. Прошу ректоров взять этот вопрос на особый контроль и вложить силы в качественную реализацию онлайн-формата, чтобы студенты остались довольны», — сказал Фальков.

10 июля Минобонауки проведет Всероссийский онлайн-выпускной, который будет транслироваться в социальных сетях и на федеральном телевидении.

25 июня в Санкт-Петербурге прошел ежегодный фестиваль выпускников школ «Алые паруса». 45 тысяч школьников из Петербурга и Ленинградской области, а также их классные руководители собрались на Дворцовой площади. Родители присутствовать на мероприятии не смогли из-за коронавирусных ограничений в регионе.

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