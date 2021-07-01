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Названа новая должность покинувшего пост ректора ВШЭ

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Евгений Ясин
Евгений Ясин
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Ректор Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ) Ярослав Кузьминов, покинувший свой пост 1 июля, избран почетным научным руководителем университета. О его новой должности сообщается на сайте учреждения.

Согласно публикации, перед назначением Кузьминова члены Ученого совета освободили от должности научного руководителя Евгения Ясина, который сам предложил бывшему ректору занять его пост.

«Новым научным руководителем университета в ходе тайного голосования членов Ученого совета избран Ярослав Кузьминов», — говорится в публикации. В ней отмечается, что нового ректора назначит правительство как учредитель ВШЭ.

Сам Кузьминов заявил, что ему было сложно принять решение об уходе с поста и он откладывал его несколько раз. «Я хочу уйти сейчас, потому что еще есть то, что хочу сделать в науке, в проектной работе и я чувствую для этого в себе силы. Я могу уйти сейчас, потому что убежден, что выросшая в университете культура может теперь самоподдерживаться», — сказал он, поблагодарив тех, кто поверил в университет.

Об отставке Кузьминова стало известно ранее 1 июля. Он занимал свой пост с момента основания ВШЭ в 1992 году. Университет был основан постановлением премьер-министра Егора Гайдара. Кузьминов на тот момент являлся самым молодым руководителем федерального вуза России.

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