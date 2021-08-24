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Названо число поступивших в 2021 году студентов в вузы

Вице-премьер Чернышенко: В вузы в 2021 году поступило почти 1,2 миллиона первокурсников
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Фото: Сергей Пятаков / ТАСС

Вице-премьер Чернышенко назвал число поступивших в 2021 году в вузы первокурсников — оно составляет почти 1,2 миллиона, в прошлом году эта цифра была меньше — 1 миллион 125 тысяч. Всего в этом году учиться начнут около 4 миллионов 220 тысяч студентов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на слова вице-премьера.

Чернышенко добавил, что в этом году увеличено количество бюджетных мест по наиболее приоритетным направлениям: почти на 11,4 тысячи мест в сфере IT, почти на 6 тысяч — по инженерным специальностям, по специальностям медицинского профиля — более чем на 6 тысяч мест.

Ранее ректор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова Виктор Садовничий рассказал, что студенты российских вузов приступят к занятиям в новом учебном году в гибридном формате.

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