В России предложили ужесточить требования к проведению олимпиад

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков предложил ужесточить требования к проведению олимпиад. Об этом сообщает РБК.

Глава ведомства отметил, что количество олимпиадников увеличивается, а потому требования к проведению мероприятия в 2021-м году нужно пересмотреть и «серьезно ужесточить».

По его словам, проблему университетов, где количество студентов, получивших по сто баллов за ЕГЭ, и победителей олимпиад превышает число бюджетных мест, можно решить комплексно.

В частности, нужно увеличить количество «топовых» высших учебных учреждений, куда будут стремиться абитуриенты, отметил Фальков. Также он заявил, что из-за увеличения числа стобалльников стоит проанализировать отдельные предметы Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Ранее стало известно, что 96 подмосковных педагогов получат выплаты за подготовку учеников, набравших за ЕГЭ высший балл по двум или более предметам.