Глава Минобрнауки оценил идею не допускать к занятиям непривитых студентов

Глава Минобрнауки Фальков: вузы не могут не допустить к занятиями непривитых студентов

Вузы не имеют права не допускать к занятиям студентов, которые не привиты от COVID-19. Идею об этом оценил глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью РБК.

Министр добавил, что при этом для всех студентов в вузе должны разъяснять необходимость вакцинации.

По словам Фалькова, российские студенты вне зависимости от наличия прививки от коронавируса должны иметь право на равный доступ к инфраструктуре университетов.

Глава Минобрнауки пояснил, что норма, которая касается различной сдачи экзаменов для привитых и непривитых студентов, была утверждена во время сложной эпидемиологической ситуации. «В начале июля был рост очень большой заболеваемости, и тогда это было оправданно. И эта норма перекочевала в рекомендации», — заявил Фальков.

Ранее глава ведомства анонсировал отставку ректоров двух крупных вузов России. По его словам, они продолжат работать на других должностях. Фальков добавил, что назначение новых ректоров не является «чисткой».

