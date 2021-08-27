Россия
 
Последние новости
Потери США в Кабуле оказались худшими за десять лет
Жиркова выгнали с базы сборной России
В российском городе ввели комендантский час из-за драк мигрантов с местными
Отец девятилетней россиянки-вундеркинда не обрадовался зачислению дочери в МГУ 
Россиян предупредили об увеличении ипотечных ставок
Подтверждены катастрофические последствия изменения климата
«Единая Россия» опубликовала предвыборную программу
Девушка запретила матери приходить на свадьбу из-за подарка жениху
В США закроют ставшую местом таинственной смерти миллионера-педофила тюрьму
Новости партнеров
Прослушать новость

Глава Минобрнауки оценил идею не допускать к занятиям непривитых студентов

Глава Минобрнауки Фальков: вузы не могут не допустить к занятиями непривитых студентов
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вузы не имеют права не допускать к занятиям студентов, которые не привиты от COVID-19. Идею об этом оценил глава министерства науки и высшего образования Валерий Фальков в интервью РБК.

Министр добавил, что при этом для всех студентов в вузе должны разъяснять необходимость вакцинации.

По словам Фалькова, российские студенты вне зависимости от наличия прививки от коронавируса должны иметь право на равный доступ к инфраструктуре университетов.

Глава Минобрнауки пояснил, что норма, которая касается различной сдачи экзаменов для привитых и непривитых студентов, была утверждена во время сложной эпидемиологической ситуации. «В начале июля был рост очень большой заболеваемости, и тогда это было оправданно. И эта норма перекочевала в рекомендации», — заявил Фальков.

Ранее глава ведомства анонсировал отставку ректоров двух крупных вузов России. По его словам, они продолжат работать на других должностях. Фальков добавил, что назначение новых ректоров не является «чисткой».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Российские вузы объявили о дополнительном наборе из-за нехватки студентов
В Минобрнауки анонсировали отставку ректоров двух крупных вузов России
Гинцбург призвал студентов привиться от коронавируса до начала учебного года