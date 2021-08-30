Власти Москвы раскрыли формат допуска школьников к урокам с 1 сентября

Заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова раскрыла формат допуска школьников к урокам с 1 сентября. Об этом в понедельник, 30 августа, пишет ТАСС.
По ее словам, проходить ПЦР-тестирование детям перед 1 сентября не нужно.
Столичные власти отметили, что тесты не будут обязательны также и в других учебных заведениях — детских садах и техникумах.
«Еще раз повторюсь: дети, которые имеют признаки ОРВИ, и с температурой допускаться в школы не будут», — отметила Ракова.
Она добавила, что образовательные учреждения не смогут посещать дети, которые находились в контакте с заразившимися коронавирусом. Данные о таких контактах автоматически поступают в школы.
Ранее зампредседателя Правительства России по вопросам соцполитики Татьяна Голикова рассказала, что во всех регионах страны учебный год должен начаться в очном формате.