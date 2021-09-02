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В России началась вакцинация от гриппа

Глава Роспотребнадзора Попова объявила старт вакцинации от гриппа в России
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Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Глава Роспотребнадзора Анна Попова объявила о начале вакцинации от гриппа в России в 2021 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«Сегодня уже в пятый раз на стенде Роспотребнадзора мы объявляем старт кампании вакцинации против гриппа в Российской Федерации», — сообщила она на Восточном экономическом форуме. Пункт вакцинации был открыт и стенде ВЭФ, все желающие могут привиться.

В Роспотребнадзоре посоветовали регионам привить не менее 60 процентов населения от гриппа и не менее 75 процентов из групп риска.

Ранее врач-иммунолог Николай Крючков заявил, что вакцинироваться от гриппа и коронавируса можно в один и тот же день, но лучше с перерывом в 30 суток. По его словам, предпочтительнее делать перерыв, чтобы в случае возникновения каких-либо реакций понимать, на какую вакцину она произошла. Также он добавил, что прививочная кампания от гриппа длится с сентября по ноябрь.

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