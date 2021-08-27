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Российский иммунолог оценил вакцинацию от гриппа и коронавируса в один день

Иммунолог заявил, что вакцинироваться от гриппа и коронавируса лучше с перерывом в 30 дней
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Фото: Евгений Павленко / Коммерсантъ

Вакцинироваться от гриппа и коронавируса можно в один и тот же день, но лучше с перерывом в 30 суток. Такое мнение высказал врач-иммунолог Николай Крючков, его слова приводит «Москва 24».

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«Лучше, если после второй инъекции от коронавируса сделать перерыв в 30 дней. Или если начинать с прививки от гриппа, то после нее сделать перерыв 30 дней до первой инъекции антиковидной вакцины», — сказал Крючков.

По его словам, предпочтительнее делать перерыв, чтобы в случае возникновения каких-либо реакций понимать, на какую вакцину она произошла. Также он добавил, что прививочная кампания от гриппа длится с сентября по ноябрь. Врач порекомендовал сделать прививку людям из группы риска: пожилым гражданам, страдающими хроническими заболеваниями и беременным.

Ранее врач Михаил Андрушкевич предрек россиянам еще пять-шесть волн коронавируса. По его словам, каждая новая волна будет сильнее, но короче. Он добавил, что бесконечное появление новых более устойчивых мутаций может быть связано со слабым иммунитетом граждан.

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