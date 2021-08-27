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В России начнут шить школьную форму с «защитой от COVID-19»

Губернатор Махонин: в Пермском крае начали шить защищающую от COVID-19 школьную форму
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Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Пермском крае начали производить школьную форму, которая якобы защищает от коронавируса. Об этом заявил губернатор края Дмитрий Махонин в своем Instagram.

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Форму будет шить предприятие «Чайковский текстиль». «[На предприятии] запустили в производство инновационную ткань для медицины "Панацея РР 180", начали выпуск тканей для школьной формы с барьерными свойствами против COVID-19», — написал губернатор.

Как сообщается на сайте «Чайковского текстиля», ткань школьной формы также рекомендована для изготовления многоразовой одежды тем, кто сталкивается с повышенным риском заболеть COVID-19.

Ранее в Минпромторге предложили включить в форму российских школьников неожиданную одежду. В предварительный стандарт для учащихся вошли толстовки, которые должны соответствовать определенным требованиям. Так, ткани вещей должны «дышать», впитывать и удерживать влагу, а также не садиться после стирки.

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