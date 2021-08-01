Названы российские регионы с самыми большими тратами на сбор детей в школу

Директор Центра статистики и науки о данных РЭУ имени Г.В. Плеханова Никита Эпштейн назвал российские регионы, в которых сборы ребенка в школу обойдутся дороже всего. Его слова приводит Ura.ru.

Больше всего денег придется потратить жителям Ненецкого, Чукотского и Ямало-Ненецкого автономных округов, а также Камчатского и Хабаровского краев, если сравнивать чек на покупки со средней зарплатой в регионе.

По словам Эпштейна, на Северном Кавказе и Поволжье сборы ребенка в школу могут отнять до 45 процентов ежемесячного заработка. Обратная ситуация в Сибири и на Дальнем Востоке: там на сборы к новому учебному году уходит до 15 процентов семейного бюджета на месяц. В среднем по России на подготовку к школе родителям придется потратить от 23,5 до 30 тысяч рублей.

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По данным аналитического ресурса «Чек Индекс» от «Платформы ОФД», минимальная корзина канцелярских принадлежностей для школы подорожала на 13 процентов. В базовый минимальный набор для школы вошли канцелярия — карандаши, ручки, альбомы — и школьная форма. Общая стоимость, по оценкам аналитиков, составила 12,9 тысячи рублей.

Причем к началу учебного года канцелярские товары ждет подорожание (на 10-30 процентов в оптовом сегменте). Это связано с увеличением стоимости полимерных материалов и целлюлозы, а их нехватка — производством медицинских масок и упаковки. Рост цен подтвердили представители крупных производителей. Сильнее всего в закупе подорожают тетради, ручки, альбомы для рисования, папки с файлами и сами файлы, уточнил представитель одной из компаний-ретейлеров.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин изменил дату начала разовых выплат на школьников. Он поручил перечислять родителям школьников десять тысяч рублей не с 16 августа, как говорится в постановлении правительства, а с понедельника, 2 августа.

В правительстве подсчитали, что выплату на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет.