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Правительство утвердило постановление о досрочных выплатах на школьников

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Фото: Russian Government / Globallookpress

Правительство России утвердило единовременные выплаты родителям школьников по 10 тысяч рублей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Деньги начнут перечислять со 2 августа, сообщает пресс-служба кабмина.

«Мы планировали провести выплату 16 августа, но технически все готово к тому, чтобы сделать это раньше. Президент поддержал наше предложение, и средства начнем перечислять уже с понедельника», — сообщил Мишустин. По его словам, выплату на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет.

Ранее в ходе совещания о подготовке к новому учебному году российский лидер Владимир Путин поручил перевести родителям школьников 10 тысяч рублей досрочно, чтобы они без лишней спешки могли подготовить детей к 1 сентября.

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