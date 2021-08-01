Россиянам назвали причины отказа в выплатах на детей

Минтруд назвал россиянам причины отказа в выплатах на детей. Об этом «Российской газете» рассказала замминистра Ольга Баталина.

По ее словам, в большей степени на начисление выплат влияет правило нулевого дохода, но оно не применяется, если родитель у ребенка один. «Один из родителей в многодетной семье тоже может по уважительным причинам не иметь доходов. И если человек, не имея никаких официальных доходов, 10 месяцев из 12 в году может объяснить вот такими причинами, то выплаты ему будут назначены», — пояснила замминистра.

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Баталина подчеркнула, что сейчас при назначении выплат детально изучается и оценивается нуждаемость человека в поддержке. «И для нас крайне важно, чтобы эта оценка учитывала все особенности жизненной ситуации, в которой человек оказался», — заверила она.

Одновременно замминистра признала, что именно с критерием нулевого дохода работать сложнее всего. Правило работает так: если за год Федеральная налоговая служба сообщает, что у человека не было доходов, то необходимо выяснить почему. Уважительными причинами отсутствия заработка государством признаются, например, уход за ребенком до трех лет или пожилым человеком старше 80, если уход оформлен официально. «Регистрация и поиск работы в службе занятости в течение шести месяцев — это объективная причина. Такой причиной является и отбывание наказания в местах лишения свободы, прохождение длительного лечения, служба в армии», — добавила Баталина..

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин изменил дату начала разовых выплат на школьников. Он поручил перечислять родителям школьников десять тысяч рублей не с 16 августа, как говорится в постановлении правительства, а с понедельника, 2 августа. По мнению главы государства, таким образом родители получат возможность подготовить школьников к началу нового учебного года без спешки.

Тогда же правительство России утвердило единовременные выплаты родителям школьников по десять тысяч рублей. Как говорил премьер-министр Михаил Мишустин, выплату на подготовку к школе получат родители более 20 миллионов детей в возрасте от 6 до 18 лет.