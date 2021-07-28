Названа дата начала разовых выплат на школьников

Президент России Владимир Путин в ходе совещания о подготовке к новому учебному году поручил начать разовые выплаты на школьников в размере 10 тысяч рублей не с 16 августа, как говорится в постановлении правительства, а с понедельника, 2 августа, сообщает РИА Новости.

О такой возможности ему рассказал глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, средства готовы передать родителям 17 миллионов детей.

После этого глава государства предложил не ждать указанной даты, а начать выплаты заранее. Путин заметил, что таким образом родители смогут без лишней спешки подготовить детей к 1 сентября.

Котяков указал, что нужно внести поправки в постановление правительства, и заверил, что ведомство оперативно сделает это. Также министр заметил, что списки детей с инвалидностью, обучающихся в образовательных учреждениях, получены, по ним проводятся сверки, после чего на их счета поступят выплаты.

Ранее в июле премьер Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении более 204 миллиардов рублей на выплаты семьям со школьниками.