Подсчитаны расходы россиян на сбор детей в школу

Минимальная корзина канцелярских принадлежностей для школы подорожала на 13 процентов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на сообщение аналитического ресурса «Чек Индекс» от «Платформы ОФД».

Исследование проводили с 1 по 15 июля на основе агрегированных обезличенных данных продаж по всей России.

В базовый минимальный набор для школы вошли канцелярия — карандаши, ручки, альбомы — и школьная форма. Общая стоимость, по оценкам аналитиков, составила 12,9 тысячи рублей.

Из письменных принадлежностей самым дорогим предметом оказалась настольная лампа. В среднем за нее платили 1580 рублей. На втором месте оказался пенал для ручек и карандашей — 728 рублей. Больше всего выросли цены на наборы ручек и карандашей — они подорожали на восемь процентов и стоят в среднем 182 рубля. А вот школьные дневники, хоть и подорожали всего на три процента, спросом не пользуются: объем продаж упал на десять процентов.

Что касается одежды, дороже всего вышли детские кроссовки (средняя цена — 2188 рублей). На втором месте туфли и ботинки за 1883 рубля, рюкзак за 1692 рубля и сама школьная форма за 1651 рубль. Меньше всего цена выросла на юбки и брюки — всего четыре процента — до 1081 рубля.

Ранее россиян предупредили о росте цен на бытовую технику. По данным экспертов, цены взлетели на 6,5 процентов в годовом выражении. Причиной стал резкий рост стоимости контейнерных перевозок. За 2021 год они выросли в цене на 20 процентов.