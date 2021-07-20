В Москве установлен рекорд продаж вторичного жилья

Продажи вторичного жилья в Москве в июне установили рекорд этого месяца за всю историю статистических наблюдений. Об этом сообщил руководитель столичного Росреестра Игорь Майданов (пресс-релиз ведомства есть в распоряжении «Ленты.ру»).

В июне число сделок выросло на 10 процентов по сравнению с маем, на 65 процентов по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и почти на треть по сравнению с тем же периодом 2019 года.

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Всего во втором квартале года на вторичном рынке столичной недвижимости заключено 44 804 договора, из них 14 375 — в июне.

В середине июля преподаватель Высшей школы экономики Татьяна Школьная предсказала замедление роста стоимости жилья в России к осени. Экономист считает, что особенно это будет заметно в регионах, тогда как в Москве и Санкт-Петербурге цены останутся наиболее стабильными.

В конце июля агентство «ИНКОМ-Недвижимость» зафиксировало рост стоимости новостроек в столичном регионе. Больше всего выросли цены на квартиры в Подмосковье — сразу на 35,2 процента. В домах, расположенных в границах старой Москвы, цены увеличились на 28,2 процента, в Новой Москве — на 25 процентов. Скачок цен связан с недавно завершившейся программой льготной ипотеки под 6,5 процента, считают эксперты.