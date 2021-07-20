Названа зона в Москве с самым дешевым жильем

Юго-Восточный округ остается самым дешевым в Москве с точки зрения стоимости жилья: средняя цена квадратного метра в местных новостройках по итогам второго квартала 2021-го составила 244 тысяч рублей. Стандартную «однушку» в этой зоне города можно приобрести за 8,9 миллиона рублей, следует из материалов ГК «Инград», предоставленных «Ленте.ру».

Аналитики назвали и округ с самыми дорогими новостройками — Центральный. Там средняя цена однокомнатной квартиры (включая студийный формат) к началу июля достигла 42,6 миллиона рублей.

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Средняя цена нового «квадрата» по московскому рынку в целом выросла на 7 процентов за квартал, до 380 тысяч рублей. При этом в массовом сегменте и бизнес-классе цены увеличились на 10 процентов. Стоимость столичных новостроек массового сегмента за второй квартал достигла уровня 247 тысяч рублей за «квадрат», в жилых комплексах бизнес-класса — 363 тысяч рублей, в премиум-классе — 634 тысяч рублей за квадратный метр. Самая дорогая недвижимость в столице в среднем стоит 1,2 миллиона рублей за «квадрат».

«С началом третьего квартала в Московском регионе прекращается действие программы госсубсидирования ипотеки в том виде, в котором она действовала в регионе с апреля 2020-го, — отмечают эксперты. — Продление льготной ипотеки на новых условиях не сможет значительно стимулировать спрос. Это неизбежно окажет негативное влияние на его уровень. Кроме того, в третьем квартале мы ждем стабилизацию цен, вызванную охлаждением спроса, а также активную работу девелоперов по расширению программ субсидирования ипотечных кредитов».

Ранее аналитики предупредили москвичей о стагнации рынка жилья. Она становится все более вероятной, так как ипотека дорожает, а банки поднимают процентные ставки по вкладам, пояснили эксперты.