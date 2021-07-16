Россиян предупредили о резком подорожании бытовой техники

Ведущий эксперт Института современного развития Никита Масленников предупредил россиян о резком подорожании бытовой техники. По словам специалиста, динамика потребительских цен в минувшем июне превзошла пятилетний рекорд: они взлетели на 6,5 процентов в годовом выражении, сообщает МК.

Эксперт объяснил, что подорожание непродовольственных товаров длительного пользования вызвано резким ростом стоимости контейнерных перевозок. За 2021 год они выросли в цене на 20 процентов, отметил Масленников. Теперь россияне будут тратить на электронику и бытовую технику на 15-20 процентов больше, заявил специалист.

Масленников добавил, что новая волна коронавируса остановила погрузки в главных гаванях КНР, поэтому задержка в поставках достигла 35-40 суток. Этот фактор также отразится на российских ценах на России в июле ожидаются иные цены на непродовольственные товары.