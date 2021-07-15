Российские производители еды столкнулись с новой угрозой

Минсельхоз России к июлю распределил все выданные на год субсидии на перевозку продукции

К началу июля Министерство сельского хозяйство России распределило все выданные на год субсидии на перевозку сельскохозяйственной продукции, в том числе на экспорт, и теперь производители еды столкнулись с угрозой для своих поставок, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на письмо директора департамента регулирования рынков агропромышленного комплекса Максима Титова в отраслевые союзы.

Новые заявки, которые поступают после 2 июля, «имеют высокую вероятность получения отказа», говорится в письме. Всего было удовлетворено 611 заявок на сумму в 3 миллиарда рублей, программа касается перевозок из Центрального, Северо-Западного, Южного, Северо-Кавказского, Приволжского федеральных округов, Алтайского края, Новосибирской и Челябинской областей. В Минсельхозе сообщили, что на 2021 год планировалось выделить 4 миллиарда, но половина средств ушла на стабилизацию цен на продукты на внутреннем рынке.

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Президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский объяснил, что эта поддержка позволяла производителям Сибири, Поволжья и Алтая доставлять продукцию в порты, откуда она экспортировалась, а теперь зерно может не добраться до пункта назначения из-за дорогой логистики. Не получившие субсидии компании вряд ли сократят поставки, но рентабельность экспорта станет меньше, считает Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько.

Руководитель Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин рассказал, что ситуация может привести к снижению конкурентоспособности России на перспективных рынках — в Китае, Вьетнаме и на Ближнем Востоке. При этом полностью отказаться от поставок могут производители овощей. По словам директора Плодоовощного союза Михаила Глушкова, затраты на перевозку теперь вырастут в пределах 25 процентов. В прошлом году тепличные овощи стали экспортировать в том числе в Евросоюз, но теперь поставки, возможно, придется прекратить.

В первом полугодии именно ЕС выступал главным покупателем еды из России. Эти страны нарастили импорт на 33,4 процента, до 1,921 миллиарда долларов, таким образом опередив Китай, продажи в который несколько сократились до объема в 1,912 миллиарда долларов. Всего же за первые шесть месяцев общий экспорт российской сельхозпродукции вырос на 17,6 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года.

При этом в Госдуме поставки еды за рубеж предлагали ограничивать. Рост предложения на внутреннем рынке, по мнению председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, помог бы сдержать подорожание продуктов.