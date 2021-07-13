В Госдуме предложили бороться с ростом цен на еду с помощью пошлин

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков из фракции «Справедливой России» предложил бороться с ростом цен на еду с помощью экспортных пошлин, передает Ura.ru.

По его словам, решения надо принимать уже сейчас, чтобы не допустить ожидающегося подорожания продуктов питания. Депутат заметил, что если ввести заградительные тарифы на поставки за рубеж, то товары пойдут на внутренний рынок, и цены на них упадут.

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«Для этого нужно повышать пошлины на экспорт, и все», — уверен он. Как при такой схеме предполагается компенсировать производителям выпадающие доходы и какой у них будет стимул не сокращать производство, Аксаков не уточнил.

Ранее сообщалось, что в России осенью могут существенно подорожать орехи, ягоды и грибы, консервы и пресервы, а также молоко. При этом в правительстве не видят повода для роста цен.

По данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), в июне цены на еду в мире упали впервые за последний год. Россию эта тенденция пока не коснулась. В июне, сообщал Росстат, продукты в месячном выражении подорожали на 0,69 процента, рост за год — 7,9 процента.