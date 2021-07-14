Евросоюз стал главным покупателем еды из России

За первые полгода совокупный экспорт российской сельхозпродукции вырос на 17,6 процента по сравнению с тем же периодом 2020 года. По состоянию на 11 июля он достиг 15,576 миллиарда долларов. Об этом говорится в материалах Федерального центра развития экспорта продукции агропромышленного комплекса («Агроэкспорт») при Минсельхозе России, сообщает РИА Новости.

Главным покупателем еды из России стал Евросоюз. Регион нарастил поставки на 33,4 процента — до 1,921 миллиарда долларов. Это позволило ему опередить Китай, продажи в который, напротив, сократились на 4,2 процента — до 1,912 миллиарда. В общем объеме поставок продукции агропромышленного комплекса России в ЕС и Китай их доли одинаковые — по 12,3 процента.

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Несколько отстает от лидеров Турция — 1,808 миллиарда долларов (в общем объеме доля 11,6 процента). Также в десятку крупнейших покупателей вошли Южная Корея, Казахстан, Египет, Белоруссия, Украина, Узбекистан и Азербайджан.

На 20 процентов вырос экспорт зерна (4,373 миллиарда долларов), на 4,3 процента — рыбы и морепродуктов (2,6 миллиарда), на 38,5 процента — продукции масложировой отрасли (3,621 миллиарда), на 5,2 процента — пищевой и перерабатывающей промышленности (2,103 миллиарда), на 25,1 процента — мясной и молочной продукции (703 миллиона долларов).

«Агроэкспорт» оценил поставки российской сельхозпродукции за рубеж в прошлом году в 30,658 миллиарда долларов. В 2019-м Федеральная таможенная служба (ФТС) говорила об экспорте сырья и продовольственных товаров в объеме 24,83 миллиарда, а Минсельхоз России сообщал о поставках на сумму 25,6 миллиарда долларов. Расхождение возникло из-за того, что в последнюю статистику идут данные о продаже рыбы, морепродуктов и других товаров за пределами таможенной территории России.

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков из «Справедливой России» предложил заранее ввести заградительные пошлины на экспорт продовольственных товаров, чтобы не допустить их вывоза из России и тем самым пресечь рост цен.