В форму российских школьников задумали включить неожиданную одежду

Неожиданные предметы гардероба, а именно свитшоты, худи и бомберы, задумали включить в перечень допустимых вещей для школьной формы. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на Минпромторг.

По информации издания, толстовки вошли в предварительный стандарт для учащихся школы. При этом они, как и другая школьная одежда, должны соответствовать определенным требованиям. Так, ткани вещей должны «дышать», впитывать и удерживать влагу, а также не садиться после стирки.

Помимо этого, на наряды нельзя наносить рисунки с запрещенной символикой и незаконной пропагандой. Вдобавок на одежде не должно быть травмирующей фурнитуры.

Отмечается, что предварительный национальный стандарт вступит в силу в ноябре, однако он будет носить рекомендательный характер — окончательное решение примут администрации отдельных школ.

В сентябре 2019 гендерно-нейтральная школьная форма возмутила родителей и они вышли на протест. Выяснилось, что ученицам запретили носить юбки, чтобы дети-трансгендеры чувствовали себя комфортно в новой обстановке. Руководство предупредило, что игнорирующих регламент школьников не допустят к занятиям. Родители сочли нововведения бессмысленными.